Эксперт назвала способ облегчить симптомы омикрон-штамма

10:59, 21 января 2022, ПАИ

Пациентам с омикрон-штаммом коронавируса в лёгкой форме можно применять симптоматическое лечение, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главного клинического фармаколога департамента здравоохранения Москвы Марину Журавлеву.

По словам специалиста, самыми частыми симптомами «омикрона» являются повышение температуры, насморк и боль в горле. Их можно облегчить, соблюдая домашний режим.

При температуре выше 38 градусов следует воспользоваться жаропонижающим средством на основе парацетамола. При насморке можно использовать сосудосуживающие средства, а с болью в горле стоит бороться препаратами, снижающими першение, а также тёплым питьём, отметила фармаколог.

При необходимости к симптоматическому лечению, по словам Марины Журавлевой, можно добавить противовирусные препараты.

В случае если самостоятельное лечение не способствует улучшению самочувствия, через два-три дня необходимо обратиться за врачебной консультацией. Отдельно фармаколог предостерегла от использования антибиотиков – в борьбе с вирусом они неэффективны, заключила специалист.