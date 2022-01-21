Ларьки переедут с площади Ленина в Пскове

14:06, 21 января 2022, ПАИ

В Пскове с площади Ленина переедут торговые ларьки. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

По словам Бориса Елкина, для этих объектов будет выделено новое место. Торговые павильоны уже исключены из перечня объектов, которые должны находиться на площади.

Глава администрации города отметил, что демонтировать объекты не смогут, пока не истекут договоры, их нельзя расторгнуть раньше срока. Аналогичная ситуация с торговыми павильонами на Рижском проспекте, с торговым комплексом «Магеллан».



Борис Елкин рассказал о том, что в перспективе с площади Ленина в новое место также переедет рекламный экран. Этот вопрос находится в проработке.