Юлия Пересильд решила научиться играть на гитаре

14:01, 23 января 2022, ПАИ

Псковичка, актриса театра и кино Юлия Пересильд решила научиться играть на гитаре. Об этом она написала в своём Instagram.

«Учиться никогда не поздно… вот решила осваивать гитару. Мне дети подарили ее на Новый Год», - написала Юлия.

Затем актриса посоветовала своим юным подписчикам «набирать навыки с детства». «Учиться во взрослом возрасте гораздо сложнее. Читайте взапой книги, смотрите кино, осваивайте музинструменты, занимайтесь спортом — пока не началась взрослая жизнь, пока не появилось куча дел, забот, обязанностей. Потом даже при желании — трудно, не хватает времени!» - отметила Пересильд.