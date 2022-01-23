Юлия Пересильд решила научиться играть на гитаре
Псковичка, актриса театра и кино Юлия Пересильд решила научиться играть на гитаре. Об этом она написала в своём Instagram.
«Учиться никогда не поздно… вот решила осваивать гитару. Мне дети подарили ее на Новый Год», - написала Юлия.
Затем актриса посоветовала своим юным подписчикам «набирать навыки с детства». «Учиться во взрослом возрасте гораздо сложнее. Читайте взапой книги, смотрите кино, осваивайте музинструменты, занимайтесь спортом — пока не началась взрослая жизнь, пока не появилось куча дел, забот, обязанностей. Потом даже при желании — трудно, не хватает времени!» - отметила Пересильд.
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