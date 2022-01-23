Более 63 тысяч писем было прислано в Московскую усадьбу Деда Мороза в этом году
В Москве уже в четвёртый раз прошла акция «Почта Деда Мороза». На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что в этом году в Московскую усадьбу Деда Мороза было прислано более 63 тыс. бумажных писем.
Акция проходила с 18 ноября по 21 января. Москвичи обращались к Деду Морозу с поздравлениями, просьбами и добрыми пожеланиями, рассказывали о своих мечтах и делились историями.
Мероприятие проводится с 2018 года в парках города, подведомственных департаменту культуры Москвы
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