Более 63 тысяч писем было прислано в Московскую усадьбу Деда Мороза в этом году

19:19, 23 января 2022, ПАИ

В Москве уже в четвёртый раз прошла акция «Почта Деда Мороза». На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что в этом году в Московскую усадьбу Деда Мороза было прислано более 63 тыс. бумажных писем.

Акция проходила с 18 ноября по 21 января. Москвичи обращались к Деду Морозу с поздравлениями, просьбами и добрыми пожеланиями, рассказывали о своих мечтах и делились историями.

Мероприятие проводится с 2018 года в парках города, подведомственных департаменту культуры Москвы