Номинант премии «Народное признание - 2021» Эльвина Давлятова о своем призвании

14:27, 25 января 2022, ПАИ

Финалистка премии «Народное признание - 2021» в номинации «Призвание», и. о. заведующего 3-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова рассказала, почему выбрала свою профессию.

Эльвина Давлятова переехала в Псков из Уфы в 2020 году, чтобы работать в только что построенной новой инфекционной больнице. За это время в качестве врача она успела принять участие в лечении тысяч псковичей, заслужив благодарность пациентов. Помимо своих прямых обязанностей она также активно занимается просвещением в сфере здравоохранения.