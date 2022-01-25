Номинант премии «Народное признание - 2021» Эльвина Давлятова о своем призвании
Финалистка премии «Народное признание - 2021» в номинации «Призвание», и. о. заведующего 3-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова рассказала, почему выбрала свою профессию.
Эльвина Давлятова переехала в Псков из Уфы в 2020 году, чтобы работать в только что построенной новой инфекционной больнице. За это время в качестве врача она успела принять участие в лечении тысяч псковичей, заслужив благодарность пациентов. Помимо своих прямых обязанностей она также активно занимается просвещением в сфере здравоохранения.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
25 января 2022
В Псковской области порядка 250 участков дорог было отремонтировано благодаря прокуратуре
25 января 2022
Иван Грибов: Почти треть поводов для проверки прокуратуры - это сообщения в интернете