Детский фонд оказал поддержку малоимущим семьям из Усвятского района

16:46, 24 января 2022, ПАИ

Команда сотрудников и волонтёров Псковского областного отделения Российского детского фонда посетила Усвятский район. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Совместно с коллегами из Центра социального обслуживания (ЦСО) Усвятского района Детский фонд уже более 12 лет оказывает помощь малообеспеченным семьям с детьми. Координаторы программ фонда провели переговоры с директором ЦСО Еленой Грибалёвой: обсудили текущую ситуацию в районе, касающуюся необходимой помощи нуждающимся семьям, а также наметили дальнейшие пути сотрудничества. Помимо этого, Детский фонд передал для детей из нуждающихся семей вещевую помощь и настольные игры.

Продолжился рабочий визит посещением Усвятской средней общеобразовательной школы, ученики которой присоединились к футбольному проекту Детского фонда «Мяч Дружбы: укрепление семьи». Сотрудники и волонтёры подготовили и провели спортивно-развлекательную программу для учеников пятых классов. Дети тренировали свою ловкость и меткость в эстафетах, участвовали в разборе возможных кризисных семейных ситуациях в игровой форме, отвечали на вопросы ведущего. После ребята играли в социальную разновидность футбола football3: поделились на смешанные команды, придумали правила и сыграли по ним небольшие матчи. В гости зашел Заяц-вратарь, которому ребята пробивали пенальти. По традиции завершилось мероприятие вручением сладких подарков и воздушных шариков.

Также Детский фонд вручил учителю физкультуры спортивный инвентарь, а для учеников школы из малообеспеченных семей передали вещевую помощь.

Напомним, что проект «Мяч дружбы: укрепление семьи» реализуется при грантовой поддержке БФ «СИЭСЭС».