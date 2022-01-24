В Порховский суд поступило уголовное дело о разбое и убийстве

17:12, 24 января 2022, ПАИ

В Порховский суд поступило уголовное дело в отношении порховчанина, который обвиняется в разбое и убийстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

3 января 2021 года обвиняемый, находясь в лесу со знакомыми, напал на одного из них. Ударил в лицо и отобрал 10 000 рублей. На следующий день, 4 января, потерпевший находился по месту жительства подсудимого, где между ними произошла ссора, в ходе которой потерпевший оскорблял мужчину и его знакомую. В результате конфликта порховчанин избил потерпевшего тупым предметом и затем задушил, пока потерпевший не умер. Тело погибшего подсудимый закопал в лесу.