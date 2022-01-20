Многолетние розы в горшке: 5 популярных сортов

11:16, 25 января 2022, ПАИ

Миниатюрные размеры — главное отличие комнатных роз от выращенных на улицах. Домашние розарии радуют многообразием красок, пышным и обильным цветением, стойким ароматом. Некоторые горшечные сорта цветут от полугода до года, включая зиму.

В квартирах выращивают кустовые, чайно-гибридные, бенгальские, миниатюрные розы. В 2022 году на пике популярности сорта:

«Элеонор»;

«Кордана»;

Бенгальская роза;

«Беби Маскарад»;

«Оранж Триумф».

1. «Элеонор»

Компактный пышный куст вырастает до 30 сантиметров. У него темно-зеленые густые листья, прочные стебли. Цветы не больше трех сантиметров в диаметре, красивого розово-кораллового оттенка.

Нераскрывшиеся бутоны слегка вытянутые и заостренные. В одном соцветии их может быть по 11-15 штук. Распускаются они практически одновременно и цветут дружно, но недолго — сезонно. Аромат у розы «Элеонор» слабый, едва уловимый.

2. «Кордана Микс»

Эта разновидность чайно-гибридной розы выведена специально для выращивания в квартирах. Миниатюрный куст в горшке вырастает до 30 сантиметров в высоту. У него крупные пышные цветы, стебли густо покрыты темными глянцевыми листьями.

Роза распускается в мае и цветет до середины осени. Цветы бывают красные, розовые, белые — это зависит от сорта. У сорта «Кордана Микс» почти нет запаха.

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3. Бенгальская роза

Селекционеры называют этот сорт одним из самых удобных для выращивания в квартире. Цветы среднего размера — 6-8 см в диаметре, махровые, красивой формы. Бенгальская роза больше других сортов — ее высота доходит до 60 сантиметров.

Период цветения растения — 8-9 месяцев. С наступлением зимних холодов на нем остаются зеленые бутоны и листья. Роза неприхотлива, но не терпит частой обрезки, постоянного воздействия прямых солнечных лучей. Она любит прохладу и обильный полив.

4. «Беби Маскарад»

Этот сорт цветет букетом: на одном кусте образуются и одновременно распускаются десятки соцветий. Сами цветы махровые, мелкие, бутоны чашевидные. Листья ветвистые, мелкие, темно-зеленые. Такое впечатление, что в горшке не комнатное растение, а флористическая композиция из свежесрезанных роз.

Цветоводы прозвали «Беби Маскарад» миниатюрным хамелеоном за то, что он меняет цвет в период вегетации. В начале цветения это лимонные розы, но постепенно лепестки окрашиваются в розовый оттенок, на них появляются акварельные разводы.

5. «Оранж Триумф»

Немецкие селекционеры вывели этот декоративный сорт еще в 1937 году, но и через 85 лет он популярен у цветоводов. Роза вырастает до 50-60 сантиметров. Побеги устремлены строго вверх. Цветы чашевидные, маленькие — по 3-5 сантиметров в диаметре. Они собираются в многоцветковые соцветия красивого лососево-красного оттенка.

Цветет роза с мая-июня и до середины осени, сохраняя первоначальную яркость лепестков. У цветков «Оранж Триумф» мягкий, приятный, нежный аромат. Он чувствуется вблизи, а на расстоянии метра почти неуловим. Такова особенность гибридов, выведенных в результате скрещивания нескольких сортов роз.

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