Псковичей предупреждают об опасности передачи банковской карты третьим лицам

11:39, 25 января 2022, ПАИ

Псковичи, отдавшие третьим лицам свою банковскую карту, могут стать соучастником преступления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД отметили, что мошенники все чаще стали предпринимать попытки покупать у жителей региона пластиковые банковские карты. «Эта схема уже была актуальна несколько лет назад, но вновь набирает популярность. На подобные объявления можно наткнуться в сети Интернет, найти в папке «Спам» на электронной почте, или получить смс-сообщение на мобильный телефон», – отметили в пресс-службе.

Спросом у аферистов пользуются действующие дебетовые карты с пин-кодами. Гражданам мошенники объясняют, что передача карты абсолютно безопасна и использоваться она будет в букмекерских конторах и для зарплатных проектов. На самом деле, отдавая карту, вы рискуете стать вовлеченным в мошеннические схемы: ваша банковская карта может быть использована для обналичивания украденных средств или для других противоправных действий. Финансовую ответственность за совершенные с вашей карты операции будет нести именно держатель карты.