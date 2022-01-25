Около 300 млн рублей возместили псковским предпринимателям благодаря вмешательству прокуратуры

12:26, 25 января 2022, ПАИ

Около 300 млн рублей возместили предпринимателям благодаря вмешательству прокуратуры Псковской области. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов 25 января на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Одно из направлений, в котором прокуратура осуществляет свою деятельность, – защита бизнеса. «Здесь есть несколько составляющих. Мы очень внимательно смотрим, чтобы своевременно с предпринимателями рассчитывались, потому что проводят государственные контракты, муниципальные контракты и предпринимателю очень важно получить вовремя денежные средства», – отметил Иван Грибов.

По его словам, в этой сфере в прошлом году было выявлено много нарушений. Благодаря вмешательству прокуратуры за год предпринимателям возместили порядка 300 млн рублей.