Около 300 млн рублей возместили псковским предпринимателям благодаря вмешательству прокуратуры
Около 300 млн рублей возместили предпринимателям благодаря вмешательству прокуратуры Псковской области. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов 25 января на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Одно из направлений, в котором прокуратура осуществляет свою деятельность, – защита бизнеса. «Здесь есть несколько составляющих. Мы очень внимательно смотрим, чтобы своевременно с предпринимателями рассчитывались, потому что проводят государственные контракты, муниципальные контракты и предпринимателю очень важно получить вовремя денежные средства», – отметил Иван Грибов.
По его словам, в этой сфере в прошлом году было выявлено много нарушений. Благодаря вмешательству прокуратуры за год предпринимателям возместили порядка 300 млн рублей.
С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
В Псковской области порядка 250 участков дорог было отремонтировано благодаря прокуратуре
Иван Грибов: Почти треть поводов для проверки прокуратуры - это сообщения в интернете