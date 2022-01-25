Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 300 млн рублей возместили псковским предпринимателям благодаря вмешательству прокуратуры

Около 300 млн рублей возместили предпринимателям благодаря вмешательству прокуратуры Псковской области. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов 25 января на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Одно из направлений, в котором прокуратура осуществляет свою деятельность, – защита бизнеса. «Здесь есть несколько составляющих. Мы очень внимательно смотрим, чтобы своевременно с предпринимателями рассчитывались, потому что проводят государственные контракты, муниципальные контракты и предпринимателю очень важно получить вовремя денежные средства», – отметил Иван Грибов.

По его словам, в этой сфере в прошлом году было выявлено много нарушений. Благодаря вмешательству прокуратуры за год предпринимателям возместили порядка 300 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

25 января 2022

Номинант премии «Народное признание - 2021» Эльвина Давлятова о своем призвании
25 января 2022

Финалист премии «Народное признание - 2021» Андрей Стругин: Надо было действовать
25 января 2022

Борис Елкин: Студенчество – это незабываемое время познания жизни
25 января 2022

Тала Нещадимова объяснила, почему зимы в Псковской области стали теплыми
25 января 2022

Названа максимальная скорость ветра в Псковской области
25 января 2022

В Псковской области порядка 250 участков дорог было отремонтировано благодаря прокуратуре
25 января 2022

Иван Грибов: Почти треть поводов для проверки прокуратуры - это сообщения в интернете

25 января 2022

Около 300 млн рублей возместили псковским предпринимателям благодаря вмешательству прокуратуры

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...