Иван Грибов: Почти треть поводов для проверки прокуратуры - это сообщения в интернете

12:39, 25 января 2022, ПАИ

Почти треть поводов для проверки прокуратуры - это сообщения в интернете. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 января.

Он отметил, что поступает большое количество обращений от контролирующих органов, органов местного самоуправления. Публикации на интернет-ресурсах, на площадках СМИ проверяются с объективной точки зрения. Иван Грибов отметил, что прокуратура пользуется различными источниками информации.

Он также рассказал, что запрета на ведение личных страниц в соцсетях для сотрудников ведомства нет. При этом каждый прокурорский работник принимает присягу и должен вести себя соответствующим образом. Нельзя разглашать государственную тайну и размещать в соцсетях служебную информацию. С критикой прокурорским работникам также следует быть аккуратными, не критиковать руководство.