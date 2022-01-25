В Псковской области порядка 250 участков дорог было отремонтировано благодаря прокуратуре

12:47, 25 января 2022, ПАИ

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В Псковской области порядка 250 дорожных участков было отремонтировано по актам прокурорского реагирования. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 января.

Иван Грибов отметил, что в 2020 году был зафиксирован большой рост смертей в результате ДТП, в связи с чем была проведена комплексная работа. Прокурор отметил, что порядка 250 дорог было отремонтировано по актам прокурорского реагирования. «В целом мы видим снижение смертности на 15%, это неплохой результат нашей работы», – отметил Грибов.

На данный момент в Псковской области реализуется 12 нацпроектов. «Везде есть денежные средства, везде прокуроры должны пристально следить, чтобы осуществлялось все качественно и вовремя, чтобы денежные средства каким-то образом кто-то не похитил», – рассказал прокурор региона. Он привел в пример случай в Порхове, где 7 млн рублей якобы потратили на ремонт около реки Шелонь. Также проверка была проведена после строительства детской площадки в Великих Луках, дело сейчас рассматривается в суде.