Преступность в Псковской области за год снизилась на 7,2%

13:00, 25 января 2022, ПАИ

Преступность в Псковской области за год снизилась на 7,2%, сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 января.

Всего в регионе за год было совершено 8 307 преступлений. По сравнению с 2020 годом в 2021 году в Псковской области на треть снизилась подростковая преступность. На 19% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. «Нас больше всего всегда интересует этот показатель, потому что эти преступления совершаются, как правило, независимо от деятельности правоохранительных органов», – отметил Иван Грибов.

По его словам, в этом году хорошая раскрываемость преступлений в сфере распространения незаконных веществ посредством «закладок». «Удалось добиться очень высокой раскрываемости, 95%. Это неплохая работа, надо удерживать эти показатели», – отметил прокурор.