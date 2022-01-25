Финалист премии «Народное признание - 2021» Андрей Стругин: Надо было действовать

14:21, 25 января 2022, ПАИ

Финалист Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Поступок», пскович Андрей Стругин спас из ледяной воды двух мальчишек.



15 марта мальчики 10 и 11 лет провалились под лёд реки в Пскове. Андрей Стругин проезжал по берегу на велосипеде, не раздумывая он бросился на помощь. Быстро вытащил одного ребёнка, который сразу убежал домой. Чтобы спасти второго мальчика, Андрею пришлось броситься в ледяную воду. Он протянул ребёнку велосипед, чтобы тот мог схватиться за колесо и выбраться. Мальчика удалось спасти, его отогрели в автомобиле очевидцев и передали врачам.

За смелость Андрея Стругина поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он вручил псковичу благодарственное письмо и сертификат на покупку нового велосипеда.