3 500 сладких подарков передал нуждающимся ребятам из Псковской области Детский фонд

16:13, 25 января 2022, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги благотворительной акции «Новогодние и рождественские праздники», в рамках которой детям из малообеспеченных семей, воспитанникам школ-интернатов и служб социальной реабилитации несовершеннолетних передали 3 500 сладких подарков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, достичь таких результатов акции удалось при поддержке неравнодушных жителей города, представителей бизнеса и власти. Около 150 помощников приносили сладости и подарки в офис Детского фонда, перечисляли благотворительные пожертвования, организовывали сбор сладостей на рабочих местах и в учебных заведениях.

К акции присоединялись организации и частные дарители из Псковской области, а также других регионов. Посылки с конфетами приходили даже из Москвы. Особую благодарность Детский фонд выразил коллективам образовательных учреждений города за организацию сбора сладостей среди своих учеников и их родителей.

Традиционно к акции присоединился и председатель Детского фонда, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Он закупил 150 сладких подарков для детей из нуждающихся семей Пскова. Ребята получили подарки на благотворительном новогоднем спектакле, который был организован совместно с Городским культурным центром.

Для 680 девочек и мальчиков из Опочецкой, Красногородской и Порховской коррекционных школ-интернатов, центров помощи детям Печорского района и города Великие Луки, Опочецкой школы-интерната, а также Центра специального образования №2 сладкие подарки передали благотворители из Общества помощи русским детям.

Большая часть новогодних подарков была собрана силами волонтёров Детского фонда. На собранные благотворительные пожертвования организация планирует реализовать проекты в пользу воспитанников интернатных учреждений области.

Коллектив сотрудников и волонтёров Детского фонда искренне благодарит всех неравнодушных людей, которые подарили новогоднее чудо тысячам ребят, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.