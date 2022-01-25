Проблемы с записью на УЗИ решили в Псковском перинатальном центре
Проблемы с записью на УЗИ решили в Псковском перинатальном центре, сообщил главврач медучреждения Николай Красиков на пресс-конференции 25 января.
Врач особо подчеркнул, что придерживается позиции «нерешаемых проблем не существует».
«У нас были проблемы с записью на ультразвуковые исследования (УЗИ). Если пациентки не могли попасть на УЗИ по записи, они приходили по живой очереди. Живая очередь накапливалась, иногда поток был стихийный, и женщинам приходилось проводить в очередях много времени. Мы эту ситуацию исправили, у нас появился в штате ещё один врач ультразвуковой диагностики. А те доктора, которые работают сейчас, продлили время приёма. Теперь пациентки смогут записываться на УЗИ не только утром и днем, но и вечером до 18:00, а также в выходные дни, в субботу, по предварительной записи», - уточнил Николай Красиков.
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