Итоги работы прокуратуры Псковской области в 2021 году обсудили в медиацентре ПАИ

17:38, 25 января 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция прокурора Псковской области Ивана Грибова.

Для вас мы узнали:

более 20 тысяч нарушений выявили прокуроры в Псковской области в 2021 году; в Псковской области выросло число выявленных взяток; за год благодаря усилиям прокуратуры долги по зарплате в регионе сократились в десять раз, с 40 млн до 3,7 млн рублей; преступность в Псковской области за год снизилась на 7,2 %; около 300 млн рублей возместили псковским предпринимателям благодаря вмешательству прокуратуры; 45 половых преступлений в отношении детей зафиксировано в Псковской области; более 1,5 тысячи детей-сирот в Псковской области нуждаются в жилье; почти треть поводов для проверки прокуратуры – это сообщения в интернете; в Псковской области порядка 250 дорожных участков было отремонтировано по актам прокурорского реагирования; все желающие псковичи могут посетить памятник Петру I, установленный у здания областной прокуратуры.

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