Итоги работы прокуратуры Псковской области в 2021 году обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция прокурора Псковской области Ивана Грибова.
Для вас мы узнали:
- более 20 тысяч нарушений выявили прокуроры в Псковской области в 2021 году;
- в Псковской области выросло число выявленных взяток;
- за год благодаря усилиям прокуратуры долги по зарплате в регионе сократились в десять раз, с 40 млн до 3,7 млн рублей;
- преступность в Псковской области за год снизилась на 7,2 %;
- около 300 млн рублей возместили псковским предпринимателям благодаря вмешательству прокуратуры;
- 45 половых преступлений в отношении детей зафиксировано в Псковской области;
- более 1,5 тысячи детей-сирот в Псковской области нуждаются в жилье;
- почти треть поводов для проверки прокуратуры – это сообщения в интернете;
- в Псковской области порядка 250 дорожных участков было отремонтировано по актам прокурорского реагирования;
- все желающие псковичи могут посетить памятник Петру I, установленный у здания областной прокуратуры.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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