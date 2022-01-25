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Общество

Итоги работы прокуратуры Псковской области в 2021 году обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция прокурора Псковской области Ивана Грибова.

Для вас мы узнали:

  1. более 20 тысяч нарушений выявили прокуроры в Псковской области в 2021 году;
  2. в Псковской области выросло число выявленных взяток;
  3. за год благодаря усилиям прокуратуры долги по зарплате в регионе сократились в десять раз, с 40 млн до 3,7 млн рублей;
  4. преступность в Псковской области за год снизилась на 7,2 %;
  5. около 300 млн рублей возместили псковским предпринимателям благодаря вмешательству прокуратуры;
  6. 45 половых преступлений в отношении детей зафиксировано в Псковской области;
  7. более 1,5 тысячи детей-сирот в Псковской области нуждаются в жилье;
  8. почти треть поводов для проверки прокуратуры – это сообщения в интернете;
  9. в Псковской области порядка 250 дорожных участков было отремонтировано по актам прокурорского реагирования;
  10. все желающие псковичи могут посетить памятник Петру I, установленный у здания областной прокуратуры.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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