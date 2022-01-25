Ассоциацию выпускников создали в ПсковГУ

17:51, 25 января 2022, ПАИ

Торжественное открытие Ассоциации выпускников Псковского государственного университета состоялось сегодня, 25 января, в главном корпусе вуза на площади Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Задача этой общественной организации – налаживание взаимодействия между поколениями выпускников университета. Ожидается, что ассоциация будет проводить мероприятия и конкурсы на базе вуза – профессиональные, спортивные, а также мастер-классы и лекции. Представители ассоциации будут помогать с трудоустройством выпускников, в организации практической подготовки, посодействуют профессиональному росту студентов на этапе их обучения, дадут обратную связь по образовательному процессу.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина напомнила, что вуз по итогам большого федерального проекта «Наука и университеты» выиграл конкурс «Приоритет 2030», став одним из 106 вузов, которые получили финансирование для выполнения национальных задач, поставленных президентом и правительством РФ.

«Эти вузы должны стать точками развития регионов, в которых они присутствуют, – подчеркнула руководитель ПсковГУ. – Это большая ответственность для нас. Наш университет является главной кузницей кадров Псковской области. Мы не можем расти без правильного взгляда, правильного напутствия, грамотной корректировки и постановки задач именно со стороны тех выпускников, которые сегодня участвуют в развитии области».

По словам куратора ассоциации со стороны вуза, директора института права и управления ПсковГУ Александра Стрикунова, инициатива по созданию этой структуры принадлежит учёному совету. Подобные объединения существуют во многих вузах страны, выполняя целый ряд функций. В частности, они способствуют развитию учебно-научного направления деятельности, участвуя в организации профориентационных мероприятий, мастер-классов и тематических встреч для студентов, формируя банк кейсов и учебных мест для прохождения профпрактик. Члены ассоциации полномочны организовывать событийную повестку университета. Также они занимаются благотворительными инициативами.

В мероприятии, приуроченном к празднованию Дня российского студенчества, приняли участие выпускники ПсковГУ разных лет.