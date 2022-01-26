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Общество

В Псковской области обязанности по обеспечению жильём детей-сирот передадут комитету по строительству и ЖКХ

В Псковской области комитет по строительству и ЖКХ региона будет распределять средства на предоставление жилья детям-сиротам. Соответствующий законопроект Псковской области «О признании утратившим силу пункта 32 статьи 26 Закона области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» согласовали члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 26 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик по вопросу, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов отметил, что необходимость внесения изменений вызвана тем, что функции главного распорядителя средств федерального бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов России на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа до 2022 года исполняло Министерство просвещения РФ, в регионе — комитет по социальной защите.

Сергей Грахов напомнил, что правительство РФ приняло решение о передаче функций главного распорядителя средств субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа Министерству строительства и ЖКХ РФ с 2022 года для обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями, в том числе через строительство новых домов. Сейчас в Псковской области строительство жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа не идет. Предлагается передать функции из комитета по соцзащите в комитет по строительству и ЖКХ.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания, депутат регионального парламента Александр Братчиков поинтересовался, справится ли комитет по строительству и ЖКХ Псковской области с этой задачей и не нужно ли будет увеличивать штат сотрудников.

«Мы проводили консультации, и уже две штатные единицы из соцзащиты переведены в комитет по ЖКХ», - отметил Грахов.

Александр Братчиков подчеркнул, что эти изменения — правильное решение, поскольку, по его словам, при работе в должности сити-менеджера Пскова администрация города столкнулась с нехваткой квартир для детей-сирот. Передав функции комитету по ЖКХ, жилье можно будет возводить конкретно для детей-сирот, считает Братчиков.

Присутствующие члены комитета проголосовали за и рекомендовали принять законопроект на очередной сессии Псковского областного Собрания 27 января.

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