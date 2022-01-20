Керамическая плитка: тренды 2021

14:22, 26 января 2022, ПАИ

После длительной изоляции многие обыватели пересмотрели свое отношение к тому, как должно выглядеть их жилое пространство. Месяцы нахождения в четырех стенах укрепили связь с домом, большинству из нас захотелось что-то в нем изменить, сделать более привлекательным, уютным и комфортным. По прогнозам специалистов, ожидается, что в этом году домовладельцы больше будут настроены на ремонт своего жилища, по крайней мере некоторые его части, такие как кухня, ванная, прихожая, гостиная, уж точно претерпят трансформацию. На что стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы быть, как говорится, в тренде?

Имитации дерева

Производители облицовочных покрытий из разных стран не перестают удивлять новинками, которые по внешнему виду один в один повторяют текстуру натурального паркета или дощатого пола. Плитка и керамогранит в имитации природного материала смотрятся необычайно презентабельно и реалистично, не говоря уже о технических характеристиках, которые в разы выше, чем у оригинала. Подобным покрытиям практически нет сносу, причем при минимальном уходе. Бюджетными их, конечно же, не назовешь, но этот тот самый случай, когда цель оправдывает средства.

Укладка плитки «под дерево» при определенных навыках не составит особого труда. В тренде по-прежнему так называемые елочка, палубная, плетенка. Немалым спросом пользуются блистательно воспроизведенные копии художественного паркета или грубых досок в стиле рустик. Сравнительно недавно некоторые из имитаций были оригинальным образом использованы в настенной отделке, что было достаточно смелым решением. Ожидается, этот успешный эксперимент продолжится и в 2021 году.

Цветовые сочетания

Если в последние годы в дизайне многих проектов преобладала нейтральная гамма оттенков, то в 2021-м, по прогнозам профессионалов, добавятся смелые сочетания. Например, серый и белый разбавятся цветом морской волны или румяно-розовым. В тренде будут также тона, позаимствованные у природы. Терракотовый дополнят бронзовый и цвет ржавчины, войдет в моду и приглушенный зеленый. Все они гармонично впишутся в концепцию рустикального стиля или интерьера с налетом старины.

Плитка «терраццо»

Вид бесшовного мозаичного покрытия, именуемый еще как «венецианский терраццо», несколько лет назад стал активно эксплуатироваться производителями керамики для ванных комнат. Блистательно выполненные имитации пола из частиц мрамора, камня, стекла мелких и средних фракций, скрепленных воедино цементным раствором, сразу пришлись по душе дизайнерам и архитекторам, разрабатывающим частные и коммерческие проекты. Это отличный способ сделать внутреннее или внешнее пространство более привлекательным внешне, оживить его, при этом не перегружая. Подобное решение добавит полу практичности, поскольку ухаживать за ним легко и просто. Плитка «терраццо» – определенно тренд 2021 года.

Крупноформатная плитка

С недавних пор наметилась тенденция оформлять ванные комнаты в стиле «спа». Создать в интерьере максимально расслабляющую атмосферу помогут природные оттенки и имитации натуральных материалов. Например, большим спросом стал пользоваться керамогранит «под камень» крупного формата, представленный в виде панелей. Если габариты помещения располагают к использованию таких гигантов, то роскошный вид и целостный дизайн ему обеспечены. Особого внимания заслуживают стилизации под ценные породы мрамора и оникс.

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Фото https://keramoda.ru/