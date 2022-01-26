Сильный характер плавит лед. Финалистка премии «Народное признание - 2021» Лера Зайцева
Финалистка Первой общественной премии «Народное признание - 2021» в номинацию «Рекорд», псковская спортсменка Валерия Зайцева рассказала за что любит фигурное катание и к чему стремиться.
Девушка впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях. В этом ей помогли стойкость, трудолюбие и сильный характер.
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26 января 2022
Сильный характер плавит лед. Финалистка премии «Народное признание - 2021» Лера Зайцева