Сильный характер плавит лед. Финалистка премии «Народное признание - 2021» Лера Зайцева

15:23, 26 января 2022, ПАИ

Финалистка Первой общественной премии «Народное признание - 2021» в номинацию «Рекорд», псковская спортсменка Валерия Зайцева рассказала за что любит фигурное катание и к чему стремиться.

Девушка впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях. В этом ей помогли стойкость, трудолюбие и сильный характер.