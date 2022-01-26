В Печорском районе немецкая овчарка покусала двоих детей и их мать

19:08, 26 января 2022, ПАИ

В деревне Речки Печорского района с цепи сорвалась соседская собака и покусала двоих детей, 2 и 13 лет, а также их мать, передаёт корреспондент ПАИ.

Известно, что у пострадавших рваные раны на руках и ногах.

По словам матери, она играла с детьми во дворе, старшая дочь пошла за дровами, как неожиданно выбежала соседская собака и накинулась на 13-летнего ребенка.

Женщина попыталась отогнать пса, несколько раз ударила его поленом по морде. Пёс переключился на маленького ребёнка, который звал мать. Женщина побежала к нему и едва успела схватить его на руки и поднять, но овчарка успела схватить ребёнка за ногу, оставив рану в несколько сантиметров.

Старшая дочь в это время пыталась позвать хозяина немецкой овчарки, но собака накинулась и на неё.

«Нас таскал и кусал как хотел. Ребёнка пытался за лицо кусить», – рассказала пострадавшая женщина.

Соседи отмечают, что собака ведёт себя агрессивно и хозяин не принимает меры к изолированию пса.