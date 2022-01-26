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На выставке «Смоляная вода» в Пскове представят эскиз памятника князю Тимофею-Довмонту

Фото: Андрей Степанов

27 января в выставочном зале регионального отделения Союза художников России в Пскове откроется выставка «Смоляная вода». Скульптора Андрея Мартьянова, графика Олега Михайлова и живописца Максима Моргунова, чьи работы будут экспонированы, объединяет не только искусство, но и дружба, детские годы, проведённые на Псковской земле, пишет «Псковская правда».

Один из экспонатов выставки — эскиз памятника князю Тимофею-Довмонту. Может быть, именно этот памятник когда-нибудь появится в Пскове. Его автор — Андрей Мартьянов. По словам мастера, начало работы над образом Довмонта в его творческом пути связано с поступлением в школу при Академии художеств. Первые эскизы появились порядка 25 лет назад.

«Это моя творческая история: мне интересен Довмонт, я изображал его в рельефе, по конкурсному заданию — на коне, есть у меня иные композиционные решения», — рассказывает скульптор Максим Моргунов.

Андрей Мартьянов — пскович, а Олег Михайлов и Максим Моргунов родом из Санкт-Петербурга. Для них эта выставка в Пскове первая.

На выставке представлено около 30 работ Олега Михайлова в разных техниках: тут и печатная графика, и уникальные листы. Самая ранняя работа — лист из диплома 2004 года, последняя была закончена за несколько дней до выставки.

Тематика работ Олега Михайлова связана с водой и подводным миром. Это тоже из псковского детства. Ребёнком он учился удить рыбу на удочку в деревне. Став взрослым, попробовал подводную охоту на перекатах в Выбутах. Впечатления, полученные от этих погружений, признаётся мастер, и послужили толчком в тематике некоторых работ.

Живописец Максим Моргунов на выставку в Псков привёз пейзажи, которые писал последние несколько лет. Все они большей частью были придуманы в Псковской области, а написаны в мастерской в Санкт-Петербурге.

«Смоляная вода» — название неслучайное: так переводится название реки Псковы с одного из финно-угорских языков.

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