Что делать в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса и ОРВИ

11:29, 27 января 2022, ПАИ

Министерство здравоохранения РФ подготовило памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В памятке есть указания для тех, кто был вакцинирован от коронавируса или переболел им менее 6 месяцев назад, при этом получил положительный тест на наличие заболевания. В случае отсутствия симптомов не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности, необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.

При наличии симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 градуса), но нет результата ПЦР-диагностики, людям, не входящимп в группу риска, следует оставаться дома, при необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвонить в единую службу «122» или в call-центр поликлиники. По возможности изолироваться в отдельной комнате, избегать тесных контактов с домочадцами, носить маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все, кто проживает в квартире. Также нужно проветривать помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа), соблюдать питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела), измерять температуру не реже 3 раз в сутки. При возможности нужно измерять уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96%). Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным - только по назначению врача. При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды. При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для

полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача. При повышении температуры до 38 градусов можно принять жаропонижающие препараты. Также можно принимать препараты витамина С и витамина D. Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.

Также в памятке есть указания, что делать при ухудшении состояния. Специалисты не рекомендуют самостоятельно принимать антибиотики.

Для тех, кто не вакцинирован и не болел коронавирусом, предусмотрен отдельный алгорим действий при появлении симптомов ОРВИ.

Если заболел ребенок, его следует оставить дома, не отправлять в детский сад или школу. Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой

помощи по номеру 103.

Подробнее с памяткой можно ознакомиться здесь.