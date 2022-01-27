В Псковской области уже более 30 лет не фиксируются случаи смерти людей от бешенства

12:05, 27 января 2022, ПАИ

Последний случай смерти человека от бешенства произошёл в Псковской области более 30 лет назад. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Последний случай смерти от гидрофобии [смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства] был ещё в советские годы, более 30 лет назад в Куньинском районе, - рассказал Александр Нестерук. – Тогда от бешенства умерла сельский фельдшер, её покусало животное».

По словам главного санитарного врача, в остальных случаях людей удалось спасти, поставив им прививку. Чтобы избежать заражения, необходимо проводить профилактические прививки против бешенства лицам, имеющим высокий риск заражения бешенством: сельским жителям, ветеринарным работникам, егерям, охотникам, лесникам, лицам, выполняющим работы по отлову и содержанию животных. Кроме того, следует прививать от бешенства и домашних животных.