Финалистка премии «Народное признание – 2021» Анна Скрипкарь рассказала о своей философии

15:15, 27 января 2022, ПАИ

Финалистка премии «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива», режиссер документального кино Анна Скрипкарь снимает видеоролики про бабушек из псковской глубинки и публикует их в соцсетях.

«Мне хочется чаще выносить моих бабушек в публичное пространство, потому что люди смотрят, вдохновляются и начинают больше замечать тех, кто рядом с ними. Они тоже начинают снимать. А это бесценно, потому что люди уходят. И если Instagram-подписчики поговорят со своими близкими, запишут видео, это будет самый большой бонус для меня. У меня такая, философская, цель», - говорит Анна.

Анна Скрипкарь также является организатором уличной выставки старых фотографий, которые собрали жители Опочки. В процессе подготовки выставки она записывала истории о жизни самых возрастных её героев и намерена смонтировать из них документальный фильм.