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Общество

Почти 367 млн человек в мире заразились COVID-19

По состоянию на утро 28 января в мире зарегистрировано 366 988 708 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 657 136 человек. Количество выздоровевших – 290 369 318.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 74 695 333. В этой стране от коронавируса умерло 902 140 человек, выздоровело – 45 614 212.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 11 404 617 человек, 10 129 691 пациент выздоровел, 328 770 – умерло.

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