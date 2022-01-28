Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Инфекционист заявила об исчезновении популярного симптома COVID-19 у омикрона

В настоящее время в Псковской области преобладает штамм коронавируса дельта, но постепенно он вытесняется омикроном. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова в прямом эфире на своей странице в Instagram.

По её словам, заболевание у пациентов, которые сейчас поступают в Псковскую областную инфекционную больницу и находятся на амбулаторном лечении, протекает по-разному. Инфекционист напомнила, что, по мнению ученых, омикрон должен протекать в виде лёгкого гриппозного состояния, но это не всегда так. Хронические заболевания могут отягощать течение инфекции. Может фиксироваться подъем температуры выше 38 градусов, ломота в суставах. Врачи отмечают, что более чем в 60% случаев у пациентов с омикроном была головная боль, першение и боль в горле, чихание, насморк. «Наш излюбленный симптом, потеря обоняния, уже не так актуален, как с другими видами штамма», - добавила Елена Карзанова.

Она подчеркнула, что чисто по клиническим проявлениям нельзя определить, омикрон у пациента или другая респираторная инфекция. Для этого нужно проведение ПЦР-исследования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

28 января 2022

Молочную ферму построят в деревне Бебешкино Печорского района
28 января 2022

Псковичам всех возрастов советуют ревакцинироваться через полгода
28 января 2022

Ночные морозы до 18 градусов прогнозируются в Псковской области в первых декадах февраля
28 января 2022

Более 2,3 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
28 января 2022

Псевдосиндром Кавасаки поражает детей в Псковской области
28 января 2022

Фоторепортаж: Выставка «Смоляная вода» в Пскове
28 января 2022

Псковский врач оценила возможность повторного заболевания COVID-19

28 января 2022

Ещё четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...