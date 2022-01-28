Инфекционист заявила об исчезновении популярного симптома COVID-19 у омикрона

10:58, 28 января 2022, ПАИ

В настоящее время в Псковской области преобладает штамм коронавируса дельта, но постепенно он вытесняется омикроном. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова в прямом эфире на своей странице в Instagram.

По её словам, заболевание у пациентов, которые сейчас поступают в Псковскую областную инфекционную больницу и находятся на амбулаторном лечении, протекает по-разному. Инфекционист напомнила, что, по мнению ученых, омикрон должен протекать в виде лёгкого гриппозного состояния, но это не всегда так. Хронические заболевания могут отягощать течение инфекции. Может фиксироваться подъем температуры выше 38 градусов, ломота в суставах. Врачи отмечают, что более чем в 60% случаев у пациентов с омикроном была головная боль, першение и боль в горле, чихание, насморк. «Наш излюбленный симптом, потеря обоняния, уже не так актуален, как с другими видами штамма», - добавила Елена Карзанова.

Она подчеркнула, что чисто по клиническим проявлениям нельзя определить, омикрон у пациента или другая респираторная инфекция. Для этого нужно проведение ПЦР-исследования.