Лучевая диагностика не обязательно должна проводиться в виде КТ, заявила псковский врач

10:53, 28 января 2022, ПАИ

Лучевая диагностика для уточнения объёма поражения органов легких не обязательно должна проводиться в виде КТ. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова в прямом эфире на своей странице в Instagram.

По словам специалиста, любой метод лучевой диагностики актуален. «Есть определенные показания для проведения КТ. Вид диагностики определяет врач, не надо заниматься самодеятельностью. Обращайтесь к своему участковому врачу, он назначит соответствующее обследование, по результатам которого вы получите адекватное лечение», - подчеркнула Елена Карзанова.