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Псковская компания намерена завоевать мировой рынок

Фото из личного архива Дениса Быченкова

Псковская компания «Азимут», занимающаяся созданием вездеходов, намерена завоевать мировой рынок. Об этом заявил директор и учредитель компании Денис Быченков, пишет «Псковская правда».

Денис Быченков рассказал, что его компания довольно быстро построила первый прототип вездехода и приняла участие в соревнованиях «Вездеход Трофи – 2021» в Мурманской области.

«После этого в Псков приехал известный в этой теме блогер Александр Лапсаков, автор YouTube-канала «Жизнь в России. Наше время». Он снял про нас фильм «Народные вездеходы». Видео стало популярным, и на следующее утро я проснулся широко известным в узких кругах. Мне позвонили многие ведущие конструкторы вездеходов России, звонили из Америки, Израиля, Канады, даже из Африки, – заметил Денис Быченков. – Оказалось, что мы сделали машину, которая очень востребована. Вездеходы сейчас – они или очень дешёвые и низкого качества, совсем деревенская поделка, или очень дорогие: больше трёх, а то и десяти миллионов за машину. А мы сделали машину ценой до 1,5 миллиона рублей, но с высокими потребительскими свойствами».

По словам директора и учредителя компании, в производство запустить вездеход планируется к лету 2022 года. Спрос на псковские вездеходы уже есть в России и за границей – в США, Канаде и странах Африки.

О том, как компания из Псковской области планирует покорить мировой рынок, подробнее читайте здесь.

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Псковская компания намерена завоевать мировой рынок

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