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Общество

В Пскове и Великих Луках приостановят оказание плановой амбулаторной медпомощи

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Пскове и Великих Луках вынужденно приостановят оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, сообщил на заседании оперативного штаба 28 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, прогнозы не позволяют рассчитывать на скорый спад заболеваемости: ближайшие 2-3 недели будут особенно трудными. После новогодних праздников городские поликлиники Пскова получали порядка 450 амбулаторных вызовов в сутки, на этой неделе их количество доходило почти до 1500.  

«Чтобы не допустить коллапса, с медиков временно необходимо снять обязанности по оказанию плановой амбулаторной медицинской помощи взрослому населению в Пскове и Великих Луках. Понятно, что мера вынужденная. Мы должны смотреть на вещи трезво: если заболеваемость будет расти ещё две недели такими же темпами, у нас будет до 500 новых случаев в сутки и даже больше. Это вполне реальная угроза, что система здравоохранения просто ляжет. Конечно, медпомощь по неотложному показанию будет оказываться в полном объёме», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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