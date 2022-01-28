Александр Нестерук: Число ковидных пневмоний выросло на 30,9%

17:09, 28 января 2022, ПАИ

Число случаев ковидной пневмонии в Псковской области за неделю выросло на 30, или на 30,9%. Доля в структуре заболеваемости пневмониями поднялась с 36,5% до 58,5%, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Главный санитарный врач отметил снижение заболеваемости внебольничными пневмониями на 49 случаев по сравнению с прошлой неделей. На этой неделе таких случаев выявили 217. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю на 23,4% - до 5052 случаев.

«Пороговый уровень превышен на 22,5%. В Пскове эпидемиологический порог во всех возрастных категориях превышен на 68,1%. Более всего болеют дети в возрасте 7-14 лет», - уточнил Нестерук.

Наибольший рост отмечен среди категории 18-29 лет, заболеваемость детей и подростков от 0 до 17 лет выросла на 64,4% . Детей до одного года заболело 13, что на 4 случая меньше, чем на предыдущей неделе. Также преобладал рост заболеваемости детей школьного возраста от 15 до 17 лет в 2 раза, от 7 до 14 лет на 97,4%.

«Заболеваемость в группе 65 лет и старше выросла на 234 случая, доля заболевших в старшей возрастной группе возросла до 21,4%», - доложил Александр Нестерук.