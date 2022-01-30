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Общество

700 млн выделено Псковской области на реализацию социальных контрактов

В 2022 году Псковской области выделено 700 млн рублей федеральных средств на реализацию социальных контрактов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

При такой поддержке есть возможность заключить около 3,5 тысячи социальных контрактов. Реализацию данной меры поддержки обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. Она отметила, что в прошлом году было заключено почти 1,7 тыс. таких контрактов. Губернатор поручил устроить максимальное информационное сопровождение данной меры поддержки населения.

«В области это новое направление пользуется большим спросом. Необходимо максимально широко освещать успешные практики тех, кто получил выплаты и эффективно воспользовался ими для развития своего дела», — акцентировал внимание Михаил Ведерников.

Также шла речь о текущей работе подведомственных учреждений и планах органа исполнительной власти на 2022 год. Глава региона попросил доложить о переходе соцучреждений на закрытый режим работы. Это затронет 31 государственную организацию стационарного обслуживания.

«Сложная эпидобстановка диктует особые условия для работы соцучреждений. Их постояльцев мы должны защитить от COVID-19», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Ольга Евстигнеева сообщила, что на закрытый режим работы соцучреждения перейдут в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ. В организациях будут обеспечены все условия санитарной безопасности. Губернатор поручил держать этот вопрос на контроле.

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящее время поступает много обращений от многодетных семей региона по поводу получения соответствующего удостоверения.

«Необходимо решить, как будет выглядеть этот документ, будет ли защищён цифровой подписью или иметь уникальный QR-код», — отметил глава региона и поручил проработать этот вопрос.

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