День Мороза и Снегурочки отмечается 30 января

14:58, 30 января 2022, ПАИ

30 января отмечается День Мороза и Снегурочки, пишет calend.ru.

В этот древний языческий праздник принято рассказывать легенды о зимних сказочных персонажах. Люди вспоминали, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом весны не стала улетать на север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она тает,.

В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза. Считалось, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.

Мороз был женат на Снежной царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной царицы была дочь Снегурочка.

День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, приближалась Масленица.