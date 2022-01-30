Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День Мороза и Снегурочки отмечается 30 января

30 января отмечается День Мороза и Снегурочки, пишет calend.ru.

В этот древний языческий праздник принято рассказывать легенды о зимних сказочных персонажах. Люди вспоминали, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом весны не стала улетать на север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она тает,.

В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза. Считалось, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.

Мороз был женат на Снежной царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной царицы была дочь Снегурочка.

День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, приближалась Масленица.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

30 января 2022

697,7 млн получили Великие Луки на реализацию региональных проектов в 2021 году

30 января 2022

День Мороза и Снегурочки отмечается 30 января
30 января 2022

Более 274 тысяч жителей Псковской области защитились от COVID-19
30 января 2022

В Псковской области снимают цикл сюжетов для информационной программы «ОТРажение»
30 января 2022

Ушёл из жизни актёр Леонид Куравлев
30 января 2022

Ещё 6 жителей Псковской области скончались от коронавируса
30 января 2022

До +2 потеплеет в Псковской области 30 января
30 января 2022

Благодаря вакцинации большинство псковичей лечатся от коронавируса дома


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...