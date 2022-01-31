Страховая группа АО «Россельхозбанк» провела исследование обращений клиентов к сервису телемедицины

12:03, 31 января 2022, ПАИ

АО СК «РСХБ-Страхование» совместно с ООО «РСХБ-Страхование жизни» и партнером компаний по предоставлению услуг телемедицины ООО «СМС» проанализировали обращения клиентов к сервису телемедицины в 2021 году. Исследование определило, насколько часто темой обращений был коронавирус и выявило регионы с самым высоким процентом обращений.

По данным компаний, COVID-19 вошел в число самых популярных тем для обращений к врачам общей практики. Коронавирус занял третье место рейтинга. Медработники регулярно рассказывают пользователям о вакцинации, профилактике и лечении болезни. Также со специалистами общей практики часто консультируются по поводу сердечно–сосудистых заболеваний — лидер по количеству обращений. На втором месте рейтинга оказались вопросы о состоянии опорно–двигательного аппарата.

«Мы связываем большое количество вопросов по сердечно-сосудистым заболеваниям с тем, что многие врачи сейчас заняты в красных зонах, и попасть на очный прием к врачу сложно. В таких случаях телемедицина реально полезна – наши медработники помогают оценить состояние здоровья и дают рекомендации по профилактике заболевания, а если вопрос требует срочного осмотра, подбирают профильного специалиста», – отметила генеральный директор ООО «СМС» Мария Житомирская.

По данным исследования, 70% пользователей телемедицины — это люди от 57 до 74 лет. При этом женщин среди них намного больше, чем мужчин: 77% против 23%. Эксперты отмечают, что иногда женщины становятся связующим звеном между своими близкими и медспециалистом — задают вопросы о состоянии здоровья членов семьи.

Исследование также показало, в каких регионах консультации в рамках сервиса телемедицины наиболее востребованы. Новый формат взаимодействия с медицинскими работниками особенно популярен на Алтае, в Москве, Красноярском и Краснодарском краях, Волгоградской Саратовской и Калининградской областях.

«Мы активно расширяем возможности страховых продуктов, дополняя их сервисной составляющей. Телемедицина – один из самых популярных сервисов, который позволяет делать страховые программы более персонализированными и отвечающими запросам клиентов. Только по нашим данным, начиная с 2019 года, более 1 миллион человек воспользовались этим предложением. Отмечу, что по нашим продуктам, в которые включена телемедицина, обратиться к медицинскому работнику онлайн может не только сам застрахованный, но и его близкие родственники», — прокомментировал директор департамента банковского страхования АО СК «РСХБ-Страхование» Владислав Корнеев.

«В России телемедицина официально появилась не так давно, но уже стала популярна среди клиентов. Данная услуга очень удобна, так как далеко не во всех случаях требуется очное посещение клиники. Также онлайн-консультации позволяют снизить риск заражения, что стало актуальным в период пандемии, и сэкономить время на дорогу в клинику. Телемедицина доступна нашим клиентам в рамках программ «Выбери здоровье» и «Здоровье под защитой», — отметил заместитель генерального директора ООО «РСХБ-Страхование жизни» Андрей Чепурин.