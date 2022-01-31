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Турчак: «Единая Россия» против идеи о снижении нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч

Идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч не нова и вредна, поэтому «Единая Россия» никогда не поддержит эту инициативу, уверен секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, при этом он пожелал главе столичного дептранса «чаще слушать и слышать людей». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил РИА Новости, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%.

«Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. «Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что эта мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили», - заявил Турчак.

После двух лет пандемии «реанимировать» такие мысли можно, только «окончательно оторвавшись от земли и от реальности», считает секретарь Генсовета ЕР. «Главе столичного дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей и помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее», - подчеркнул Андрей Турчак.

Нештрафуемый порог превышения скорости - 20 километров в час, которые не облагаются штрафом за превышение скорости. 
 

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