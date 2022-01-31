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Общество

В Великих Луках 77 детей заражены коронавирусом

На сегодняшний день в Великих Луках число больных COVID-19 детей достигло 77 человек. Ещё 69 несовершеннолетних числятся как контактные. Об этом рассказал глава города Великие Луки Николай Козловский на своей странице в Instagram.

«На карантин по причине выявления больных коронавирусной инфекцией закрыто 23 класса в 11 школах, в них обучающихся – 595 человек. Также временно закрыто восемь групп в пяти детских садах, в них воспитанников – 170 человек. Кроме того, на карантин по ОРВИ закрыто 28 классов в семи школах. С завтрашнего дня до 7 февраля (по согласованию с комитетом по образованию Псковской области) будут введены ограничительные мероприятия в виде дистанционной формы обучения для учащихся Кадетской школы по причине выявления большого процента (38,4 %) детей, заболевших ОРВИ (176 на сегодняшний день). Кроме того, в данном учреждении зафиксированы случаи заболевания COVID-19 среди детей. Восемь педагогов учреждения находятся на больничном в связи с заболеванием ОРВИ», – сообщил глава Великих Лук.

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