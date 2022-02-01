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Общество

Порядка 5 тысяч погонных метров барьерного ограждения установят в Псковской области

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Более 5 тысяч метров металлического барьерного ограждения установят в этом году на автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По итогам электронного аукциона подрядной организацией стало АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция». ГБУ ПО «Псковавтодор» подписало контракт с подрядчиком на сумму около 16 млн рублей. Работы должны быть завершены до 1 июля 2022 года.

В комитете отметили, что барьерное ограждение укомплектовано светоотражающими элементами, что улучшит безопасность дорожного движения в темное время суток.

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