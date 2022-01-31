Об инвестиционной привлекательности Пскова рассказал Борис Елкин

12:43, 01 февраля 2022, ПАИ

Об инвестиционной привлекательности Пскова рассказал глава администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

Он отметил, что администрация области помогает в развитии города, в том числе в части привлечения инвесторов. Центр «Мой бизнес» поддерживает начинающих бизнесменов.

Борис Елкин добавил, что сейчас распространен внутренний туризм, он активно развивается, строятся новые гостиничные объекты, открываются рестораны. Глава администрации уточнил, что это дополнительные рабочие места и объекты инфраструктуры. «Стараемся создать побольше новых и восстановить существующие пространства», - сообщил Борис Елкин.

По его словам, новые объекты привлекают граждан, и это дополнительное развитие бизнеса. Ведутся беседы с иногородними подрядными организациями, чтобы вставали на учет в Пскове, и НДФЛ поступал в бюджет города. «Это дополнительные механизмы для реализации новых идей. Строим школы, новые общественные пространства - нужно привлекать дополнительные инвестиции для этого», - пояснил Борис Елкин.