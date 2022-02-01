Уголовное дело в 158 томов предстоит рассмотреть суду в Пскове

13:15, 01 февраля 2022, ПАИ

Трое жителей Пскова, «заработавшие» криминальным путём почти 22 миллиона рублей, предстанут перед судом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следственная часть следственного управления регионального УМВД уже направила уголовное дело из 158 томов в суд. Его фигуранты «заработали» незаконными банковскими операциями и неправомерным оборотом средств платежей.

В ходе предварительного следствия установлено, что трое местных жителей, действуя в составе организованной группы, создали на подставных лиц около 50 фирм, через которые оказывали финансовые услуги по обналичиванию денег. Они оформляли с клиентами фиктивные сделки, перечисляя поступившие средства на расчётные счета подконтрольных им фирм. При этом брали себе 10% от суммы, получаемой для обналичивания.

Также установлена причастность обвиняемых к изготовлению в целях сбыта и сбыту поддельных платёжных документов. В результате противоправных действий участники группы извлекли доход в сумме около 22 миллионов рублей.

Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приговора суда жители Пскова дожидаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.