Лазавицкий железнодорожный переезд закроют в Великих Луках 3 февраля

15:28, 01 февраля 2022, ПАИ

3 февраля с 9:30 до 17:00 в Великих Луках будет закрыт для движения автотранспорта Лазавицкий железнодорожный переезд (479-й километр), расположенный на улице Новоселенинской.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, железнодорожный переезд будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ.

Объезд будет осуществляться через путепровод на улице Промышленной.