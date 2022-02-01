Российские зрители смогут увидеть нового «Бэтмена» на день раньше

16:03, 01 февраля 2022, ПАИ

Премьеру фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях покажут в России на день раньше, чем планировалось, сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Российскую премьеру перенесли с 3 на 2 марта 2022 года. На 2 марта также запланирован показ фильма в Бельгии, Швеции, Франции и Тайване.

Супергеройский боевик режиссера Мэтта Ривза обещает быть самым длинным среди всех фильмов про Тёмного рыцаря Готэм-сити и составит 2 часа 55 минут.