Российские зрители смогут увидеть нового «Бэтмена» на день раньше
Премьеру фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях покажут в России на день раньше, чем планировалось, сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Российскую премьеру перенесли с 3 на 2 марта 2022 года. На 2 марта также запланирован показ фильма в Бельгии, Швеции, Франции и Тайване.
Супергеройский боевик режиссера Мэтта Ривза обещает быть самым длинным среди всех фильмов про Тёмного рыцаря Готэм-сити и составит 2 часа 55 минут.
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