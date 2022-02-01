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Региональные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове

В Пскове 1 февраля стартовали региональные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2022» и «Воспитатель года России – 2022», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Торжественная церемония открытия прошла в онлайн-формате, конкурсантов приветствовал и. о. заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный. Он отметил, что конкурс «Учитель года» проводится уже в 31-й раз, и подчеркнул, что за это время пять псковских педагогов выходили в финал конкурса на федеральном уровне. Двое из них вышли в суперфинал и привезли с конкурса малых хрустальных пеликанов.

«Я не сомневаюсь, что вы покажете высокий уровень, которым может гордиться город Псков. Желаю удачи, успехов и пусть победит сильнейший!» – отметил Алексей Несмашный.

На конкурс «Учитель года России – 2022» подали заявки 20 педагогов из 20 общеобразовательных учреждений города, еще 14 заявок подали на конкурс «Воспитатель года». В этом году конкурс пройдет в дистанционном формате. Победители будут объявлены 25 февраля.

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