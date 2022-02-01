213 российских спортсменов выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине

17:29, 01 февраля 2022, ПАИ

213 российских спортсменов выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России.

Наши спортсмены примут участие в Играх в составе команды ОКР, сформированной Олимпийским комитетом России, и будут выступать под флагом ОКР. В качестве музыкальной композиции на протокольных мероприятиях и во время церемонии награждения, как и во время Олимпиады в Токио, будет использоваться мелодия из Концерта №1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского.

Один из главных приоритетов Международного олимпийского комитета на сегодняшний день – соблюдение гендерного равенства в составах сборных - участниц Игр. В команде ОКР в Пекин отправились 109 мужчин и 104 женщины. Они представляют 27 регионов страны.

В Пекине в составе нашей команды на старт выйдут 12 олимпийских чемпионов прошлых лет: Никита Нестеров, Вадим Шипачев, Сергей Андронов, Егор Яковлев, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко (все — хоккей), Вик Уайлд (сноуборд), Никита Кацалапов (фигурное катание на коньках), Александр Третьяков (скелетон), Семен Елистратов и Руслан Захаров (оба — шорт-трек).

Наибольшее количественное представительство в составе – у хоккеистов. В заявке мужской команды — 25 спортсменов, женской – 23. На втором месте по числу участников – представители фристайла. В этом виде команду ОКР представит 24 спортсмена – 9 мужчин и 14 девушек. Максимальную квоту получили наши фигуристы (на Игры отправились по 9 мужчин и женщин), а также представители лыжных гонок (8+8) и конькобежного спорта (8+8).

В составе команды ОКР достаточно опытных спортсменов, для которых эти Игры – не первые в карьере. Самый опытный и возрастной олимпиец – горнолыжник Александр Хорошилов. 16 февраля он отпразднует свой 38-й день рождения. Хорошилов выступал в Турине, Ванкувере, Сочи и Пхенчхане.

Также на Играх-2006 дебютировал скелетонист Александр Третьяков. Чемпион Сочи и бронзовый призер Ванкувера не смог выступить в Пхенчхане. Игры-2022 станут, таким образом, для Александра четвертыми в карьере. Как и для шорт-трекиста Семена Елистратова, который начал свой олимпийский путь в Ванкувере, стал олимпийским чемпионом в Сочи, а на Играх-2018 выиграл бронзовую медаль (она стала первой наградой для наших спортсменов в Пхенчхане).

Что касается самых юных российских участников, то в составе команды ОКР сразу две 15-летние спортсменки. Это фристайлистка Александра Глазкова, родившаяся 15 марта 2006 года, и фигуристка Камила Валиева, которая отметит 16-летие 26 апреля. Отметим, что Глазковой, благодаря большой совместно проделанной работе Федерации фристайла России и ОКР, была предоставлена дополнительная квота для участия в Олимпийских играх.

Cтатистическое агентство Gracenote предполагает, что команда ОКР сможет завоевать в Пекине 32 медали, в том числе 11 золотых, и занять второе место в неофициальном командном зачете. Президент ОКР Станислав Поздняков, говоря о медальных ожиданиях, отметил следующее:

— У нас есть собственная статистика результатов российских спортсменов в межолимпийском цикле. Выступали наши очень успешно: было завоевано рекордное количество чемпионских титулов. Поэтому определенный оптимизм присутствует. Другое дело, что не все соревнования удалось провести, не на всех смогли выступить сильнейшие. Это вносит в прогнозы определенную погрешность. Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться.

Напомним, что на Олимпийских играх - 2010 в Ванкувере российские спортсмены завоевали 15 медалей – 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых. На домашних Играх - 2014 в Сочи команда выступила успешнее – 30 медалей (11-10-9). В Пхенчхане-2018 российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом и без подавляющего большинства лидеров сборных команд по зимним видам спорта, завоевали 17 наград – 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.