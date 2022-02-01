Псковичей просят приютить брошенную эстонскую гончую

17:29, 01 февраля 2022, ПАИ

В Псковском районе в деревне Подборовье-1 на заправке АЗС обнаружена охотничья собака - эстонская гончая. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«Кобель молодой, истощён, умный, знает команды. Выкинут бывшими хозяевами. Просит еду, очень нуждается в доме или передержке», - написала неравнодушная женщина.

По всем вопросам обращаться по телефону 89960905583.