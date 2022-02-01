Псковичей просят приютить брошенную эстонскую гончую
В Псковском районе в деревне Подборовье-1 на заправке АЗС обнаружена охотничья собака - эстонская гончая. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
«Кобель молодой, истощён, умный, знает команды. Выкинут бывшими хозяевами. Просит еду, очень нуждается в доме или передержке», - написала неравнодушная женщина.
По всем вопросам обращаться по телефону 89960905583.
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