160 часов обязательных работ получил житель Пыталовского района за езду в пьяном виде

17:47, 01 февраля 2022, ПАИ

Пыталовский районный суд вынес приговор местному жителю, который сел за руль мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

В ноябре 2021 года мужчина сел за руль мопеда в состоянии опьянения, когда его остановил сотрудник ДПС. Проведенным освидетельствованием у подсудимого было установлено состояние алкогольного опьянения.

Свою вину задержанный признал полностью. По решению суда ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1,5 года.