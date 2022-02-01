160 часов обязательных работ получил житель Пыталовского района за езду в пьяном виде
Пыталовский районный суд вынес приговор местному жителю, который сел за руль мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
В ноябре 2021 года мужчина сел за руль мопеда в состоянии опьянения, когда его остановил сотрудник ДПС. Проведенным освидетельствованием у подсудимого было установлено состояние алкогольного опьянения.
Свою вину задержанный признал полностью. По решению суда ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1,5 года.
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