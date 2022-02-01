Около полугода старшеклассники занимаются в медицинском классе Псковского государственного лицея

18:17, 01 февраля 2022, ПАИ

Уже около полугода десятиклассники Псковского гуманитарного лицея занимаются в медицинском классе – проекте, который реализуется Институтом медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Лекционные и практические занятия ведут преподаватели университета, сообщает пресс-служба ПсковГУ.

«У нас в классе 12 ребят из других школ, которые перешли к нам именно из-за медицинского класса», – рассказывает классный руководитель, учитель английского языка Псковского гуманитарного лицея Ирина Валькова. Ничего удивительного в её словах нет: более глубокие знания биологии, медицины, химии пригодятся школьникам совсем скоро – через полтора года большинство учеников планирует поступать в профильные вузы.

«Для меня стала открытием заинтересованность университета в такой профориентации школьников, это помогает ребятам определиться со своим будущим родом деятельности. Медицинский класс – это возможность изучать в углублённом формате те предметы, которые пригодятся в нашей будущей профессии. Это большая поддержка, которая способствует целенаправленному пути подрастающего поколения к выбранной специальности», – говорит ученица медицинского класса из Острова Аня Евдокимова.

По словам лицеистки, преподавательский состав лояльно относится к каждому ученику: если возникают какие-то проблемы, то педагоги всегда подсказывают выход из сложной ситуации. Впрочем, трудности будущего медика не пугают – наоборот, делают занятия ещё более интересными и полезными: Аня понимает, что профессия врача сложная.

Добавим, что за два года реализации программы обучения в проекте «Медицинский класс в Псковской области» задействовано более 10 человек профессорско-преподавательского состава ПсковГУ. В дальнейшем такие занятия будут проводиться и другими преподавателями института медицины и экспериментальной биологии по самым разнообразным разделам биологии, химии и медицины.

Проект реализуется по поручению губернатора Псковской области. В нём участвуют Псковский государственный университет, комитет по образованию Псковской области, управление образования администрации города Пскова, комитет по здравоохранению Псковской области, Псковская областная клиническая больница и школы города Пскова.

Цель проекта – развитие естественно-научного предпрофильного и профильного обучения медицинской направленности для формирования у школьников осознанного выбора профессии. В медицинских классах предметы учебного плана будут преподавать учителя лицея, а курсы и дисциплины в рамках дополнительных общеобразовательных программ медицинской направленности будут вести преподаватели Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.