Правила защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ назвали в Роспотребнадзоре

09:10, 02 февраля 2022, ПАИ

Роспотребнадзор опубликовал памятку о правилах защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ

Во-первых, нужно часто мыть руки с мылом. «Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими средствами с противовирусным действием (спреями, гелями, салфетками). При их использовании обращайте внимание на инструкции по применению», - говорится на сайте ведомства.

Также необходимо чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства. Чистка и регулярная дезинфекция столов, дверных ручек, стульев, гаджетов удаляет вирусы.

Во-вторых, требуется соблюдать расстояние и этикет. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, чаще всего при чихании, кашле, разговоре, поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Следует избегать трогать руками глаза, нос или рот. Через эти места коронавирус и другие возбудители попадают с рук в организм человека. Нужно надевать защитную маску при риске инфицирования или передачи инфекции другому человеку. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. При отсутствии салфетки прикрыть рот и нос допускается областью локтя.

При возможности следует отказаться от поездок и посещений мест скопления людей.

Правило 3 - защищать органы дыхания с помощью медицинской маски. Это одно из доступных средств, препятствующих распространению вирусов.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

- при поездках в общественном транспорте, в магазинах, аптеках и торговых центрах, в различных учреждениях и местах скопления людей;

- при уходе за больными;

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования любыми инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или применяться многократно. Маску можно надеть на лицо любой стороной. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Также рекомендуется вести здоровый образ жизни, который повышает сопротивляемость организма к инфекции, соблюдать здоровый режим дня в соответствии с возрастом и рекомендациями врача. Для работы иммунитета необходим полноценный сон, прогулки или занятия спортом (если нет противопоказаний) на свежем воздухе, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами.

В случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией нужно оставаться дома и обратиться к врачу, строго следовать его предписаниям.