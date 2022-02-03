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Общество

Инвалидам станет проще получить компенсацию по ОСАГО

Все инвалиды, независимо от установленной им группы, могут получить компенсацию в размере 50% уплаченной премии по полису ОСАГО, сообщили Псковскому агентству информации в отделении Пенсионного фонда по Псковской области.

Такая льгота предусмотрена законом об обязательном автостраховании и раньше предоставлялась органами социальной защиты населения. С 2022 года компенсация вместе с рядом других выплат передана Пенсионному фонду России и назначается его территориальными отделениями.

Одним из условий оформления компенсации в соответствии с действующим регламентом является предъявление инвалидом или его представителем полиса ОСАГО. С переходом услуги в Пенсионный фонд планируется исключить эту обязанность и полностью автоматизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась без заявления и документов, как это работает со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализовать благодаря информационным системам Пенсионного фонда и Российского союза автостраховщиков (РСА). Подключение РСА к межведомственному взаимодействию и указание СНИЛС при заключении договора ОСАГО позволят автоматически передавать данные о полисе из информационной системы обязательного автострахования в Единую информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Остальные сведения – об установленной инвалидности, медицинских показаниях для приобретения транспорта и законных представителях инвалида – уже поступают в фонд из Федерального реестра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена проактивная выплата компенсации, инвалиду или его представителю необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с полисом ОСАГО. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса, то есть на протяжении года. Решение о предоставлении компенсации принимается за 5 рабочих дней и в такой же срок перечисляется инвалиду.

Компенсация по обязательному автострахованию положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.

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