Прививочные пункты в двух торговых центрах Пскова переходят на новый режим работы

11:53, 03 февраля 2022, ПАИ

С 4 февраля прививочные пункты в двух торговых центрах Пскова, «Акваполисе» и «Империале», переходят на новый режим работы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

С пятницы привиться и ревакцинироваться от коронавируса можно будет с 10:00 до 17:00. Такое решение принял комитет по здравоохранению области, чтобы высвободить врачей на вызовы и посещение амбулаторных больных.